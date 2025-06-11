 الوادي الجديد تعلن أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوادي الجديد تعلن أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 9:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 9:45 م

أعلنت محافظة الوادي الجديد، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث حصلت الطالبة مريم محمد منصور مسعود من معهد تنيدة الإعدادي فتيات على المركز الأول بمجموع 100%.

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2024/2025.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 220383 طالبًا وطالبة، حضر منهم 217724، وبلغ عدد الناجحين 189930 بنسبة 87.23%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثانٍ 30453 طالبًا وطالبة.


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