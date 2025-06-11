الوادي الجديد تعلن أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية

أعلنت محافظة الوادي الجديد، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث حصلت الطالبة مريم محمد منصور مسعود من معهد تنيدة الإعدادي فتيات على المركز الأول بمجموع 100%.

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2024/2025.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 220383 طالبًا وطالبة، حضر منهم 217724، وبلغ عدد الناجحين 189930 بنسبة 87.23%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثانٍ 30453 طالبًا وطالبة.