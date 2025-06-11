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تطلق هيئة عامة قصور الثقافة، مجموعة من القوافل الثقافية والفنية عبر المسرح المتنقل خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الحالي بقرى مدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي وتنمية المهارات الفنية بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

وتقام أولى فعاليات هذه القوافل بقرية "بنجر 4" في الفترة من 21 إلى 23 يونيو.

وتتضمن القافلة تنفيذ عدد من الورش الفنية والحرفية منها: تصميم مشغولات يدوية بالخرز، وفن الأوريجامي، والكروشيه، وتصميم عرائس بخامات معاد تدويرها، إلى جانب ورشة تعليم الطباعة بالاستنسل.

وتشمل القافلة، أنشطة متنوعة منها: فقرة اكتشاف مواهب، ورسم على الوجه للأطفال، وعروض مسرح عرائس وورش حكي، وعروض فنية.

وتقدم فرقة الأنفوشي للإنشاد الديني، عرضا في اليوم الأول، يعقبه عرضا فنيا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية في اليوم الثاني.

فيما تقدم فرقة أبو قير للموسيقى العربية، باقة من أغاني الطرب الأصيل في اليوم الثالث.

وفي إطار البرنامج المنفذ بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، تنتقل القافلة لقرية "بنجر 7" في الفترة من 24 إلى 26 يونيو، وتشهد استمرار الورش الفنية والأدبية، بجانب فقرات الرسم على الوجه واكتشاف المواهب وعروض مسرح عرائس الطفل.

وتواصل كل فرقة الأنفوشي للإنشاد الديني وأبوقير للموسيقى العربية عروضهما خلال اليومين الأول والثالث.

فيما تقدم فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، مجموعة من الأغاني التراثية ضمن فعاليات اليوم الثاني للقافلة.

وتنفذ القوافل الثقافية من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني، وتستهدف اكتشاف ودعم الموهوبين من أبناء القرى، وتعزيز الفنون التراثية والحرفية بما يسهم في بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ الهوية الثقافية.