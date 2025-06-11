تذاكر مجانية لطلاب جامعة ميامي لحضور افتتاح المونديال

قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى في التاريخ، يسعى فيفا جاهدة لملء مدرجات استاد هارد روك في ميامي خلال المباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي الأميركي والأهلي، في ظل ضعف الإقبال الجماهيري رغم احتمالية مشاركة ليونيل ميسي.

ووفقاً لما كشفته صحيفة "ذا أثلتيك"، أطلقت فيفا عرضاً ترويجياً بالشراكة مع جامعة ميامي دايد، التي ترتبط معها بعلاقة تعاون منذ عام 2024، يتيح للطلاب شراء تذكرة بسعر 20 دولاراً، مع الحصول على أربع تذاكر مجانية، ليصل سعر المقعد الواحد إلى أربعة دولارات فقط.

ورغم نفي فيفا أن تكون مبيعات التذاكر قد انخفضت إلى أقل من 20 ألفاً، فإن العرض الأخير يعكس مخاوف واضحة من مشهد افتتاحي خالٍ من الحضور الجماهيري.

يُذكر أن سعة الملعب تبلغ أكثر من 65 ألف مشجع، ولا تزال عشرات الآلاف من المقاعد غير مباعة، بحسب المصادر.

في يناير الماضي، وصلت أسعار التذاكر لأكثر من 300 دولار، لكنها تراجعت تدريجياً، وسجلت في الأسبوع الماضي 55 دولاراً، فيما تُعرض حالياً أرخص تذكرة على منصة "Ticketmaster" — الشريك الرسمي لفيفا — مقابل 69 دولاراً لمقعد برؤية محجوبة.

عرض التذاكر المجانية يأتي في إطار حملة تسويق مكثفة في الأسبوع الأخير قبل انطلاق البطولة، في محاولة لتجنب مشاهد مدرجات فارغة تسيء لصورة "أغلى بطولة أندية في العالم"، كما تسوّقها فيفا.

مصدر من داخل فيفا — رفض الكشف عن هويته — قال إن العرض يستهدف تعزيز الارتباط مع مجتمع ميامي المحلي، واصفاً إياه بـ"الفرصة لرؤية كرة قدم عالمية على الأبواب".