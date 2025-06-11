ارتفاع الأسهم الباكستانية إلى مستوى قياسي جديد بعد إقرار الميزانية الجديدة

ارتفع مؤشر كيه.إس.إي-100 للأسهم الباكستانية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 1ر1% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مدعوما بترحيب المستثمرين بموافقة الحكومة على الميزانية الاتحادية الجديدة "الصديقة للسوق".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسهم شركات باكستان باور وموجال آيرن ومحمود تكستايل قادت صعود المؤشر الرئيسي.

وتقول شركة آسيا فرونتير كابيتال في رسالة بريد إلكتروني إن استقرار الاقتصاد الكلي، وإقرار ميزانية مواتية للسوق، وتقييمات جذابة قد تؤدي إلى المزيد من التدفقات الأجنبية إلى سوق الأسهم الباكستانية.

من المتوقع أن تكون الميزانية إيجابية لسوق الأسهم، نظرًا لغياب أي تغييرات في الضرائب على الأرباح وأرباح رأس المال، بالإضافة إلى التركيز المتجدد على ضبط المالية العامة، بحسب شركة توبلاين سيكيوريتيز للاستشارات المالية.

في المقابل انخفضت أسهم شركات صناعة السيارات، بما في ذلك سهما أطلس هوندا وإندوس موتور، بعد زيادة الضرائب على السيارات.

في الوقت نفسه ارتفعت معظم السندات الدولارية الباكستانية، حيث سجلت السندات المستحقة في عام 2036 أعلى ارتفاع بين الأوراق المالية المتاحة.

يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، أمس زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 20%، وذلك عقب الصراع الدموي الذي اندلع الشهر الماضي مع الهند.

وجاءت الزيادة ضمن موازنة الحكومة للسنة المالية 2025-2026 التي قدمها رئيس الوزراء شهباز شريف، والتي تتضمن تخفيضا عاما في الإنفاق بنسبة 7% ليصل إلى 57ر17 تريليون روبية (62 مليار دولار).

وقال شريف خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "جميع المؤشرات الاقتصادية مرضية. بعد أن هزمنا الهند في حرب تقليدية، علينا الآن أن نتفوق عليها أيضا في المجال الاقتصادي".