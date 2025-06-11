الصحة: تكثيف حملات التفتيش على عيادات الجلدية لمواجهة الإعلانات المضللة على السوشيال ميديا

• الدكتور حسام عبدالغفار: اتخاذ اجراءات فورية بإعدام الأدوية منتهية الصلاحية وإبلاغ النيابة العامة عن منتحلي صفة طبيب

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تنفيذ الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص لحملات تفتيشية مكثفة على جميع المنشآت الطبية الخاصة بشكل دوري.

وأكد عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن هذه الحملات شملت مؤخراً حوالي 380 مركزا متخصصا في الأمراض الجلدية في 7 محافظات، منذ بداية يناير من العام الحالي.

وأكد عبدالغفار أن الهدف من هذه الجولات هو التأكد من استيفاء المراكز للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة، فضلاً عن مراجعة شهادات مزاولة المهنة للفرق الطبية العاملة بتلك المنشآت.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الحملات استهدفت مراكز الأمراض الجلدية في محافظات القاهرة، الجيزة، قنا، سوهاج، البحيرة، بورسعيد، والمنيا، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين المتزايدة حول بعض الممارسات غير القانونية في هذه المنشآت .

وأشار عفدالغفار إلى أن هذه الحملات تأتي نتيجة لرصد الوزارة ارتفاع معدل الإعلانات الترويجية غير المرخصة لتلك المراكز على منصات التواصل الاجتماعي، مما يستدعي التدخل الفوري للتأكد من صحة ما يتم توجهيه للمواطنين علي السوشيال ميديا.

وأكد عبدالغفار أن فرق المرور تقوم بالتأكد من التزام المنشآت بمعايير مكافحة العدوى، والتحقق من حصول الأطباء والممارسين على التراخيص القانونية اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للصحة أن مهام فرق المرور تشمل أيضا مراجعة صلاحية الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة داخل تلك المراكز، وذلك لضمان توفير خدمة طبية آمنة وفعالة للمواطنين.

وفي إطار جهود الوزارة لمكافحة المخالفات، قال عبدالغفار إن الإدارة المركزية للمؤسسات غير العلاجية تقوم بتحرير محاضر إعدام للأدوية منتهية الصلاحية، وتوجيه إنذارات للمنشآت الطبية لتلافي المخالفات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين.

وأكد عبدالغفار أنه فى حالة وجود منشآت غير مرخصة، يتم اتخاذ قرار بغلق وتشميع هذه المنشآت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأشخاص الذين ينتحلون صفة طبيب والتي تشمل إبلاغ النيابة العامة عنهم.

وحذر عبدالغفار المواطنين من البدء في إجراءات العلاج قبل الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، بالإضافة إلى التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها. وبهذا الشكل، يسعى الوزارة لضمان تلقي المواطنين خدمات طبية آمنة وموثوقة.

وأشار عبدالغفار إلى أهمية هذه الخطوات في تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، والتصدي لأي ممارسات طبية مخالفة قد تهدد صحة وسلامة المرضى.

وأكد عبدالغفار أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على حماية صحة المواطنين، وضمان حصولهم على خدمات طبية ذات جودة عالية،وتؤكد هذه الحملات التزام الوزارة بمبادئ الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات الصحية، وتعكس جهودها المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.