صحة غزة: نحن بحاجة ماسة إلى 7 آلاف وحدة دم

ناشدت مديرة بنوك الدم بوزارة الصحة بغزة سحر غانم، العالم بالتدخل فورًا لإنقاذ المرضى؛ لأنهم سيموتون بسبب نقص الدم.

وقالت غانم في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: «نحن بحاجة ماسة إلى 7 آلاف وحدة من وحدات الدم فورًا».

وأشارت إلى عدم وجود عدد كاف من المتبرعين بغزة، بسبب الفقر والجوع.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وجددت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 4701 وإصابة 14879 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.



