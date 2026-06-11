فريق طبي يتمكن من إنقاذ حياة طفلة اخترق صدرها سيخ حديد ببنها

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات بنها الجامعية في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات؛ بعد تعرضها لحادث خطير إثر سقوطها من أعلى مبنى تحت الإنشاء، ما أدى إلى اختراق سيخ حديدي لصدرها في واقعة نادرة الحدوث.

واستقبل المستشفى الطفلة في الساعات الأولى من فجر الخميس، حيث تبين أن السيخ المعدني اخترق القفص الصدري من أسفل الإبط الأيمن إلى الجانب الأيسر، مارا أمام القلب والأوعية الدموية الرئيسية، قبل أن يخرج من أمام الإبط الأيسر، ما شكل خطرا بالغا على حياتها.

وعلى الفور، جرى التنسيق بين الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور إبراهيم قصب، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، لاستدعاء فريق الطوارئ والتعامل مع الحالة بشكل عاجل.

وضم الفريق الجراحي الدكتور باسم مفرح عجلان، أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتورة هبة أبو الخير المدرس المساعد بالقسم، والدكتور محمود عيد، والدكتور محمد أسامة، الطبيبين المقيمين بالقسم.

وأجرى الفريق الطبي جراحة دقيقة استمرت نحو ثلاث ساعات، تم خلالها فتح الصدر والسيطرة على النزيف الداخلي، ثم قطع السيخ المعدني واستخراجه تدريجيا وبمنتهى الحذر، دون أن يتسبب في إصابة القلب أو الرئتين أو الأوعية الدموية الرئيسية.

وخرجت الطفلة من غرفة العمليات بحالة مستقرة، وتم نقلها إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

ومن جانبه، وجه رئيس القسم الشكر والتقدير للفريق الجراحي وفريق التخدير بقيادة الدكتورة جينا، والدكتور عمرو، والدكتور إسلام معوض، إلى جانب أطقم التمريض بالعناية المركزة وغرف العمليات، مشيدا بجهودهم التي أسهمت في إنقاذ حياة الطفلة من موت محقق.

وأكدت مستشفيات بنها الجامعية أن هذه العملية تعد من الحالات النادرة والمعقدة التي تطلبت سرعة استجابة وكفاءة طبية عالية، وانتهت بنجاح بفضل الله ثم جهود الفريق الطبي المتكامل.