الاتحاد الأوروبي يرفض الدعوة الأمريكية لفرض حظر سفر لاحتواء تفشي الإيبولا

رفض الاتحاد الأوروبي الضغوط الأمريكية لفرض قيود سفر أكثر صرامة لمعالجة تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعض مناطق أوغندا، بينما تستعد البلاد للمشاركة في استضافة كأس العالم.

وأكد متحدث باسم المفوضية لوكالة بلومبرج أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أجريا مكالمة أمس الثلاثاء تطرقا خلالها إلى قضية الإيبولا.

وكان روبيو أول من أقر بالمكالمة التي ناقش فيها الجانبان الجهود والتنسيق لمعالجة تفشي المرض، مع تسجيل ما يقرب من 600 حالة منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العالمية في مايو/أيار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "تظل الأولوية القصوى لوزارة الخارجية وتركيزها منصبين على حماية صحة الشعب الأمريكي ومنع تفشي الإيبولا من الوصول إلى شواطئنا".

من جانبها، قالت المفوضية إن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي قام بتنسيق استجابته منذ البداية مع الدول الأعضاء في الاتحاد والهيئات والشركاء الدوليين.

ويعد الإيبولا من الأمراض المهددة للحياة، وينتقل الفيروس عبر الاتصال الجسدي المباشر وملامسة السوائل التي يفرزها الجسم للمصابين.

ويتسم التفشي الحالي بصعوبة بالغة في احتوائه والسيطرة عليه، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم توفر لقاح أو علاج نوعي محدد لسلالة "بونديبوجيو" من فيروس إيبولا حتى الآن.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زال خارج نطاق السيطرة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قد ذكرت لدى إعلانها عن هذا التفشي أنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.