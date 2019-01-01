مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات في حادث قطار في باكستان

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لقي ما لا يقل عن 16 شخصًا حتفهم وأصيب العشرات إثر اصطدم قطار ركاب شرقي باكستان بعربة شحن كانت متوقفة على القضبان، وفقا لما ذكره مسؤولون اليوم الخميس.

وقال قائد الشرطة المحلية عمر سلامات إن القطار كان متجها من مدينة لاهور شرقي البلاد إلى إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد عندما وقع الحادث قبل الفجر.

وأضاف أن أربعة أفراد من أسرة واحدة كانوا ضمن القتلى.

وأضاف سلامات أن المحرك تعرض لأضرار بالغة وأن ثلاث عربات على الأقل من القطار خرجت عن مسارها جراء التصادم.

وأوضح سلامات أن عمال الإنقاذ استغرقوا عدة ساعات لانتشال الجثث .

وقال مسؤول آخر بالشرطة يدعى حفيظ بوجتي إن عدد القتلى ربما يرتفع نظرا لأن هناك 84 حالة حرجة.

وصرح جميل أحمد رئيس الإدارة المحلية بأنه لم تتسن معرفة سبب الحادث على الفور وأن تحقيقا سيبدأ بمجرد انتهاء عملية الإنقاذ.

وأعرب رئيس الوزراء عمران خان عن صدمته إزاء وقوع هذا الحادث.

يذكر أن حوادث القطارات شائعة في باكستان، حيث لم يتم تحديث العديد من القضبان التي وضعها الحكام البريطانيون خلال فترة الاستعمار قبل عام 1947.