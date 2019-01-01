وزراء الداخلية في ألمانيا يناقشون سبل تعزيز مكافحة التطرف والحرائق

يسعى وزراء داخلية الولايات الألمانية، المنتمون للحزب الاشتراكي الديمقراطي، للبحث عن سبل تعزيز مراقبة التطرف اليميني في الإنترنت.

والتقى وزراء داخلية 6 ولايات ألمانية، اليوم الخميس، في مدينة "بوتسدام" للتشاور بهذا الشأن.

وشدد وزير داخلية ولاية براندنبورج، كارل هاينس شروتر، على أن مكافحة بُنى التطرف اليميني في الإنترنت، تتطلب تعاون الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات.

وكان وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، قد طالب في وقت سابق، باعتماد استراتيجية على مستوى جميع ألمانيا، لتحليل هياكل التطرف.

وحضرت اللقاء وزيرة العدل الاتحادية، كريستينه لامبريشت.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى سبل مكافحة حرائق الغابات، حيث يعتزم شروتر النظر في مدى كفاية القدرات الحالية للدفاع المدني الألماني.

وقال الوزير شروتر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس إنه من الضروري تعزيز هذه القدرات في بعض الجوانب، "منها التدريب والتجهيزات وتكتيك العمليات والوسائل المتاحة، إضافة لمكافحة الحرائق من الجو، على سبيل المثال".

يشار إلى أن هناك حريقا منذ عدة أيام في غابة ليبيروزر هايده، بولاية براندنبورج، وهي منطقة تنتشر فيها ذخائر قديمة من بقايا الحرب العالمية الثانية.

واشتعلت النيران أيضا على مدى نحو أسبوع، في ساحة كانت تستخدم سابقا في التدريبات العسكرية، في بلدة لوبتين، بولاية ميكلنبورج فوربومرن، شرق ألمانيا.