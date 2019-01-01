الأهلي يتعادل مع نيو بورت كاونتي الإنجليزي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره، نيو بورت كاونتي الإنجليزي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بيناتار أرينا بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في إسبانيا.

الشوط الأول من مباراة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره بورت كاونتي الإنجليزي الودية، كان قد انتهى بتقدم الفريق الإنجليزي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بيناتار أرينا.

ودفع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، بتشكيل مكون من، علي لطفي وباسم علي ومحمد نجيب ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمرو السولية وحسام عاشور وناصر ماهر وأحمد حمودي وإسلام محارب وعمرو جمال.

وشهدت الدقائق الأولى تمركزًا من الفريقين في وسط الملعب، قبل أن يبدأ لاعبو الأهلي في التحكم باللعب من خلال تمريرات عمرو السولية إلى إسلام محارب وأحمد حمودي. ولاحت فرصة خطيرة من تمريرة لعمرو جمال الذي صوّب بقوة بجوار القائم.

وفي الدقيقة العاشرة، كاد محارب أن يسجل الهدف الأول بعد متابعة لعرضية محمد هاني، ورد نيو بورت بهجمة سريعة انتهت بتسديدة خارج المرمى. وبعدها، عاد اللعب لوسط الملعب، ونجح عاشور في قطع العديد من الكرات وتعطيل هجمات المنافس.

وفي الدقيقة ال٢٢، تقدم نيو بورت بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، نفّذها اللاعب بادريج اموند بنجاح. وبعدها، تعرض محارب للإعاقة بالقرب من منطقة الجزاء. نفّذها حمودي، وحوّلها عمرو جمال برأسه إلا أن حارس المنافس تصدى لها.

ولاحت فرصة خطيرة في الدقيقة ال٣٢، عندما راوغ حمودي ومرر عرضية داخل منطقة الجزاء لم يتم ترجمتها لهدف. واستمر ضغط لاعبي الأهلي واستحواذهم على الكرة مع تمركز دفاعي من جانب المنافس.

وسدد عاشور كرة قوية مرت أعلى العارضة. وفي الدقيقة ال٤٥، كاد عمرو جمال يسجل من رأسية متقنة، أخرجها الدفاع ووزارة.. لينتهي الشوط الأول بتقدم نيو بورت بهدف نظيف.

الشوط الثاني

ودفع مارتن لاسارتي في بداية الشوط الثاني بعدد من التبديلات.. وشارك حمدي فتحي وأحمد فتحي وعلي معلول وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد الشيخ وصلاح محسن

وفي الدقيقة ال٥٢، نجح الشيخ في تسجيل هدف التعادل بعد أن استغل كرة مميزة على حدود منطقة الجزاء ليسدد بقوة مسجلا التعادل، وأسفرت التبديلات عن نشاط كبير. وصوّب صالح جمعة كرة قوية ارتدت من الدفاع لتستمر محاولات التقدم

وفي الدقيقة ال٦٣، دفع لاسارتي بأحمد علاء وياسر إبراهيم وهشام محمد لتنشيط خطوط الفريق. وبعدها، صوب حمدي فتحي كرة قوية حولها الدفاع لخارج الملعب.

وفي الدقيقة ال٨٠، مرر فتحي كرة مميزة لصلاح محسن في منطقة الجزاء أنقذها حارس الفريق الإنجليزي، وحاول لاعبو المنافس تنظيم هجمات مرتدة إلا أن وسط ملعب الأهلي نجح في التعامل معها وإبعاد الخطورة عن مرمى علي لطفي. وفي الدقيقة ال٨٧، قام حكم اللقاء بطرد دانيال ليدبيتر مدافع نيو بورت نتيجة التدخل بعنف على حمدي فتحي، وأشهر البطاقة الحمراء لأحمد الشيخ نتيجة الاعتراض على قراره بعد تدخل عنيف من جانب المنافس.. لتنتهي المبارة بعدها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.