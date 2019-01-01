قال المتحدث باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحكومة الوفاق، فايز السراج، يعد الواجهة السياسية للميليشيات المسلحة في طرابلس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، تعليقًا على تفجير بنغازي الذي وقع اليوم، "لهذا فالمعركة مستمرة ضد الإرهاب، ونؤكد أن مثل هذه العمليات لن تزيدنا إلا صلابة وإصرارًا من أجل إنهاء المعركة".

وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، الخميس، إثر انفجار سيارة مفخخة في جنازة قائد عسكري كبير سابق في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية