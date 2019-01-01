ميركل بعد نوبات ارتجاف شديدة: إنني على وعي بمسؤولية منصبي

لم تعلن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل واضح إذا ما كانت خضعت لعلاج طبي أم لا بعد تعرضها لعدة نوبات ارتجاف شديدة أصابتها علنا خلال استقبالها رؤساء حكومات أجنبية في الفترة الأخيرة.

وقالت ميركل اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن بالعاصمة برلين إنه يمكن للمرء أن يفترض "أنني على وعي بمسؤولية منصبي أولا، وبالتالي أتصرف بناء على ذلك- أيضا فيما يتعلق بحالتي الصحية".

وتابعت المستشارة الاتحادية قائلة: "وثانيا يمكنكم افتراض أنني كإنسانة لدي مصلحة شخصية كبيرة في أن أتمتع بصحة جيدة وأن اعتني بصحتي".

يشار إلى أن المستشارة الألمانية جلست اليوم أثناء عزف النشيد الوطني بعد تعرضها لعدة نوبات من الارتجاف الشديد مؤخرا.

وجلست ميركل ورئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن اليوم أثناء عزف النشيد الوطني لبلديهما على مقاعد ذات أغطية بيضاء أمام ديوان المستشارية.

وتم وضع المقاعد على منصة صغيرة، تستمع منها المستشارة وضيوفها عادة للنشيد الوطني وهم وقوف. ولم يظهر على ميركل هذه المرة أية علامات ارتجاف.

يذكر أن ميركل عانت أمس الأربعاء من نوبة ارتجاف لدى استقبال رئيسة الحكومة الفنلندية أنتي رينه. ولكنها أكدت بعد ذلك أنها بخير، وقالت: "لا داعي للقلق".

وكانت المستشارة الألمانية أصيبت بنوبة ارتجاف شديدة علنا للمرة الأولى لدى استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي في منتصف يونيو الماضي.