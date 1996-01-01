برلماني روسي: لا نرى أي احتمال لتمديد معاهدة «ستارت» الجديدة مع الولايات المتحدة

استبعد رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي فلاديمير شامانوف، أي احتمالية حتى الآن لتمديد معاهدة (ستارت) الجديدة المقرر انتهائها بعد 18 شهرًا.

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن شامانوف قوله - خلال جلسة البرلمان الروسي، اليوم الخميس - "انتهى زمن الغوغائية، ستنتهي (ستارت) الجديدة في غضون 18 شهرًا، ولا توجد إمكانية لتمديدها في الوقت الحالي".

وأضاف "سندفن رسميا معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى يوم 2 أغسطس، فقد تجاوزنا نقطة اللاعودة في هذا الصدد".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في فبراير الماضي انسحابها من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى اعتبارا من الـ 2 أغسطس إن لم تنفذ روسيا شروطها بعدما وجهت اتهامات لموسكو بانتهاك المعاهدة.

ومن جهتها، أكدت روسيا التزامها الكامل بالمعاهدة، وأشارت إلى أنها ستتخلى عن التزاماتها بموجب المعاهدة بعد انسحاب واشنطن منها.

يُذكر أن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة عام 2010، دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011، وتنص على أن كل طرف يقلل من ترساناته النووية بحيث لا تتجاوز الكميات الإجمالية للأسلحة بعد سبع سنوات أكثر من 700 صاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات وقاذفات ثقيلة، وكذلك 1550 رأسا حربياً و800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة.

ويُلزم الاتفاق روسيا والولايات المتحدة بتبادل المعلومات مرتين في السنة حول عدد الرؤوس والصواريخ الحاملة، وجاء الموعد النهائي في 5 فبراير 2018، والذي كان يجب على روسيا والولايات المتحدة تحقيق معايير معاهدة "ستارت-3" خلاله، ومن المقرر أن تنتهي مدة المعاهدة في عام 2021.