ساديو ماني : حققنا هدفنا من مواجهة بنين وهدفنا اللقب الأفريقي

أبدي ساديو ماني منتخب السنغال سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على بنين، اليوم الأربعاء 1 / صفر ، في دور الثمانية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليًا في مصر.

وقال ماني في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة، إن لاعبي السنغال قدموا ما عليهم ونجحوا في تحقيق الهدف الأساسي من المباراة وهو الفوز والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

وأضاف أن فريقه سيبذل قصارى جهده للفوز في المباراة القادمة والتأهل إلى المباراة النهائية والفوز باللقب.

وأشاد ماني بالأداء الذي قدمه لاعبو منتخب بنين في المباراة، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة على فريقه.

وضرب منتخب السنغال، الساعي للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، موعدا في الدور قبل النهائي للمسابقة يوم الأحد القادم، مع الفائز من مواجهة منتخبي تونس ومدغشقر والتي ستقام غدًا الخميس في دور الثمانية.