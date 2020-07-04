 فلسطين تسجل 463 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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فلسطين تسجل 463 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

علم فلسطين
علم فلسطين
هديل هلال
نشر في: السبت 11 يوليه 2020 - 11:54 ص | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 11:54 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5827 في البلاد.

وأشارت «الصحة الفلسطينية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 119 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 829.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 560 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 12 مليون إصابة.

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