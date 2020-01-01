الحوثيون يحذرون من استمرار احتجاز «التحالف» سفن المشتقات النفطية

حذرت وزارة النفط الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، من "كارثة وشيكة" خلال الأيام القادمة ستطال كافة القطاعات الخدمية، إذا استمر احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل التحالف الداعم للشرعية.

وقال عمار الأضرعي، مدير شركة النفط حسب ما أفادت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين :"إن شركة النفط تدق ناقوس الخطر نتيجة نفاد مخزون الشركة ووكلائها ومحطات النفط من الوقود".

وأشار الأضرعي إلى وصول سفينتين إلى قبالة ميناء الحديدة قبل ثلاثة أيام، متهما "العدوان"- التحالف العربي- "بالقرصنة عليهما واقتيادهما إلى ميناء جيزان".

وحمل الأضرعي، التحالف والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن كل الآثار المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

ومنذ ما يقارب الشهر تشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة مشتقات نفطية خانقة.

وتتهم جماعة الحوثي، التحالف العربي باحتجاز سفن محملة بالمشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة، فيما تتهم الحكومة الشرعية، الحوثيين بافتعال أزمة وقود بهدف تعزيز السوق السوداء وخلق معاناة إنسانية جديدة.