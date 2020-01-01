 «أوقاف الإسكندرية» تحصد المركز الثاني فى بيع صكوك الأضاحي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«أوقاف الإسكندرية» تحصد المركز الثاني فى بيع صكوك الأضاحي

هدى الساعاتى:
نشر في: السبت 11 يوليه 2020 - 12:56 ص | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 12:56 ص

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، أنها حصدت المركز الثانى فى تحصيل 1100 صك أضاحى.

وأكد الشيخ خشبة إن المديرية تبذل قصارى جهدها فى هذا المشروع للتيسير على المضحين وايصالها للمحتاجين، مشيدا بالمستوى الذى وصلت إليه المديرية فى بيع الصكوك هذا العام بتحصيل 1100 صك بفضل الله أولا ثم بفضل الشعب السكندرى.

وأكد أن اوقاف الأسكندرية ستنافس هذا العام على المركز الأول، منوها أن تقارير الإدارات الفرعية أفادت بالتزام الجميع بتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، داعيا المولى عزوجل أن يرفع البلاء والوباء.

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