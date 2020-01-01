مجلس الشباب المصرى بالغربية يناقش «البرنامج الوطنى لتعزيز المشاركة السياسية»

نظم مجلس الشباب المصرى بالغربية، ورشة عمل عبر برنامج زووم حول "البرنامج الوطنى لتعزيز المشاركة السياسية" وتناول البرنامج تعريف التسويق السياسي وتاريخه وتطوره وأهمية المشاركة السياسية والحملات الانتخابية والهيكل التنظيمي لها وكيفية إدارتها وابرزت ورشة العمل دور الإعلام في تعظيم وتفعيل المشاركة السياسية.

وتحدث خلالها الدكتور محمد شلبي، منسق الدلتا بمجلس الشباب المصري، موضحًا سعي مجلس الشباب المصرى بالغربية، لنشر الوعى وتعظيم دور المواطن في المشاركة السياسية.

وتناولت ورشة العمل تعريف الناخب بدوره فى اختيار من يمثله وكذلك إعداد الناخبين فى المجالس النيابة (الشيوخ والنواب) والمجالس المحلية، معرفًا مفهوم التسويق السياسي، وأبرز تاريخه وتطوره وبَين أهمية المشاركة السياسية والحملات الانتخابية والهيكل التنظيمي لها وكيفية إدراتها.

وفى ذات السياق أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الامناء بمجلس الشباب المصري، مفهوم الشكل الهرمى التشريعى وكيفية صياغة القوانين واللوائح وكذلك تعديلها، وأيضًا كيفية طلب الاستجواب والإحاطة وسحب الثقة وأنواع المهارات الوظيفية والحياتية للناخبين وكذلك الشق المالى المتمثل في: (الميزانيات والموازنة والحساب الختامى وكيفية الرقابة).

وخرجت ورشة العمل التي شارك بها شباب مجلس الشباب المصري بالغرببة، والمركز الإعلامي التابع للمجلس بعدة توصيات عقب ما تم من نماذج محاكاة مُصغر للمجالس النيابية والمحلية، وذلك بمشاركة آراء نخبة من الخبراء والقانونين وأساتذة السياسة وبحضور عدد كبير من شباب المجلس وكوادره وجاءت أبرز هذه التوصيات متمثلة في "تعزيز المشاركة السياسية لكافة فئات المجتمع، وتدريب وتأهيل الكوادر فى كافة الجوانب لخوض الاستحقاقات الانتخابية، ودعم العناصر التى تستحق الدعم اللوجستي فى الاستحقاقات الانتخابية، وتكرار عمل نموذج محاكاة عن المحليات قريبا".