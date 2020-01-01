وزير خارجية الجزائر: نعمل مع كافة الأطراف للوصول إلى مخرج سلمي في أزمة ليبيا

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إن الجزائر تعمل مع كل الأطراف المهتمة بالشأن الليبي، خاصة دول الجوار، للوصول إلى حل يضمن مخرجا سلميا.

واعتبر بوقادوم أن صراعا للمصالح في مجلس الأمن تسبب في عرقلة تعيين وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا لليبيا. وقال إن هذا التعيين عارضته ضغوطات و صراع مصالح بمجلس الأمن الدولي بعد عرض هذا القرار على 15 عضوا بمجلس الأمن.

وأكد أن الجزائر ليس لديها أي مصلحة في القضية الليبية سوى أنها تعمل على حل الأزمة هناك؛ حفاظا على استقرار ليبيا واستقرار الجزائر بحكم العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

ونفى بوقادوم أن يكون الرئيس عبد المجيد تبون قد طعن في شرعية الحكومة الليبية في تصريحات إعلامية له مؤخرا.

من جهة أخرى، كشف بوقادوم حقيقة الجدل القائم حول ترسيم الحدود البحرية مع إيطاليا وإسبانيا، قائلا إنه "روج لهذه الأفكار والتصريحات من أحزاب يمينية متطرفة داخل البرلمان الإيطالي".

ورفض وزير الخارجية الجزائري، الرد على الأحزاب الإيطالية، التي وصفها بأنها أرادت افتعال هذا المشكل لأغراضها الشخصية، مؤكدا أنه يتم التحضير لعمل تقني، حيث تم تحديد شهر سبتمبر المقبل لدراسة الملف وتسويته.

وقال بوقادوم "إن بعض الدول طالبت الجزائر ببعث قوات الجيش إلى مناطق النزاع لفرض احترام وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن القيود الدستورية منعت إرسال قوات الجيش إلى مناطق النزاع.

وأضاف أنه لم يتم التعرف بعد على العدد الحقيقي لجماجم الجزائريين في متحف "الإنسان" في باريس، مشيرا إلى أن الجالية الجزائرية في فرنسا تقدر بحوالي 6 ملايين جزائري في فرنسا، والمسجل منهم في القنصليات يبلغ نحو مليونين فقط.