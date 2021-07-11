المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك ينصح من تلقوا التطعيم بارتداء الكمامات

قال المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، ايريك آدامز، إنه سينصح السكان الذين حصلوا على تطعيم كامل ضد فيروس كورونا بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، في خضم انتشار سلالة دلتا للفيروس الأشد عدوى.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال آدمز في برنامج "حالة الاتحاد" عبر شبكة "سي إن إن" التليفزيونية الأمريكية: "اعتقد أنه يتعين علينا التعامل بحذر.. لا أزال أرتدي كمامتي من وقت لآخر عندما أكون في أماكن مزدحمة".



وقال آدمز إنه "يدعم تماما" توصيات مسؤولي الصحة بمقاطعة لوس أنجليس التي صدرت الشهر الماضي بأنه يتعين على كل السكان، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم، ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.



وأضاف آدمز "مهما كان ما يمكننا القيام به لضمان عدم تكرار ما عانيناه من الجائحة، يجب أن نبدأ اتباع ذلك".



ويواجه آدمز المنافس الجمهوري على المنصب، كورتيس سليوا، في الانتخابات العامة المقررة في تشرين ثان/ نوفمبر المقبل، ومن المرجح أن يصبح آدمز الحاكم المقبل لولاية نيويورك بعد انتهاء فترى ولاية العمدة بيل دي بلاسيو العام الجاري.