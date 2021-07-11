مرزوق علي يترشح على منصب الرئاسة في اتحاد الجودو

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أعلن الاتحاد المصري للجودو عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد وذلك بداية من 15 يوليو الجاري ولمدة سبعة أيام تشمل الأجازات الرسمية على أن تقام الانتخابات يوم 16 أغسطس المقبل.

وأكد مرزوق علي نائب رئيس الاتحاد المصري للجودو ورئيس لجنة التسويق بالاتحاد الإفريقي للجودو ترشحه لانتخابات اتحاد الجودو المصري علي منصب الرئيس.

وقال مرزوق أنه يعد بإحداث طفرة في الجودو المصري وأن لديه خطة لتطوير الجودو وتحقيق المزيد من الإنجازات .

وأضاف مرزوق أنه سيقوم بتطوير منظومة اللعبة باحدث الاساليب المتطورة من خلال خطة واستراتيجية عمل واضحة سوف يقوم بالاعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مرزوق أنه لم يترشح من أجل مصلحة شخصية خاصة به ولكن من أجل تطوير اللعبة التي ساهمت في تكوين شخصيته وتحقيق نجاحاته الخاصة في حياته الشخصية والعملية.

الجدير بالذكر أن مرزوق علي صاحب الـ42 عاما هو لاعب جودو سابق في أندية الزمالك والزهور وحاصل علي بكالوريوس ادارة اعمال وعضو بجمعبة مستثمرين السادس من أكتوبر ويملك مصانع لانتاج المحولات الكهربائية.