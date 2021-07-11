تحرير 34 محضرا وضبط 7 جزارين لعرض لحوم فاسدة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم السبت، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية.

جاء ذلك للوقوف على مدى صلاحية السلع والمنتجات للاستهلاك الآدمي من عدمه، وحفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة للغلاء وجشع التجار، ومراقبة للأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن مفتاح عبد اللطيف مديرالرقابه بالبحيرة، وصلاح الطايفى كبير المفتشين بالرقابة التموينية، حملة بناحية دمنهور والرحمانية وشبراخيت.

وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضرًا متنوعًا على النحو الآتي: 7 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية وعرض لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي، و18 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرامًا في الرغيف الواحد، ضبط مخبز بلدى قام بالتصرف في 10 شكائر دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، و‏ضبط 8 محاضر لمخابز بلدية لعدم الإمساك بسجل زيارات وقت التفتيش وعدم إعلان عن وزن وسعر الرغيف.

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