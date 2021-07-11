اينتراخت فرانكفورت يضم الموهبة الدنماركية ليندستروم رسميا

أعلن نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم الأحد ضم الموهبة الدنماركية يسبر ليندستروم لاعب نادي بروندبي بطل الدوري الدنماركي.

وأوضح النادي الألماني أن لاعب خط الوسط المهاجم/21 عاما/ حصل على عقد لمدة خمسة أعوام يستمر حتى نهاية يونيو 2026.

وترددت أقوال أفادت بأن قيمة انتقال اللاعب الشاب إلى فرانكفورت وصلت إلى قرابة 5ر6 مليون يورو.

وتمكن ليندستروم من تحقيق تقدم كبير في موسم 2020/2021 المنصرم حيث خاض في الدوري الدنماركي الممتاز في أكثر من 22 مباراة وأحرز ليندستروم خلال هذه المباريات 10 أهداف وساعد في إحراز 11 هدفا آخر.

وبدأ ليندستروم أولى مشاركاته مع المنتخب الدنماركي أمام السويد في نوفمبر من العام الماضي، كما قدم إسهاما كبيرا في أول لقب يحصل عليه نادي بروندبي منذ 2005.