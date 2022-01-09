المرصد السوري : مقتل قيادي عسكري معارض في قصف لقوات النظام بريف حلب الغربي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل قيادي عسكري ضمن صفوف الفصائل وإصابة اثنين آخرين بجراح متفاوتة، جراء استهدافات برية من قبل قوات النظام على محور كفر عمة بريف حلب الغربي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن "فصائل غرفة عمليات الفتح المبين قصفت مواقع لقوات النظام في محور جوباس بريف إدلب الشرقي بقذائف الهاون، دون معلومات عن خسائر بشرية".

وأشار إلى أن "قوات النظام استهدفت بقذائف المدفعية مناطق في بينين وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي"، لافتا إلى أن قوات النظام استهدفت بالقذائف المدفعية، النقاط التركية المنتشرة شمالي مدينة سراقب بريف إدلب، حيث سقطت أربع قذائف داخل الساتر لإحدى النقاط، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.