إسرائيل تسجل أعلى فائض ميزانية في عام منذ 1987

سجلت إسرائيل في يونيو الماضي أعلى فائض ميزانية لها على مدار 12 شهرا منذ 35 عاما، والأول لها منذ 15 عاما، بعد أن ساعدت الزيادة في إيرادات الحكومة في عودة البلاد لوضع القوة المالية بعد جائحة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء ،نقلا عن بيان لوزارة المالية، أن فائض الميزانية على مدار 12 شهرا وصل إلى 4ر6 مليار شيكل، أي حوالي 4ر0% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز بلغ 06ر0% في مايوالماضي. ويمثل ذلك أعلى رقم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1987.

وتضخم عجز الميزانية على مدار 12 شهرا عقب بداية الجائحة مطلع عام 2020، حيث ارتفع بشكل سريع لأكثر من عشرة بالمئة بعد أن طبقت الحكومة إجراءات إنفاق كبيرة للمساهمة في حماية الوظائف والأعمال.

غير أن تحقيق زيادة قوية في إيرادات الحكومة، وتراجع برامج الإنفاق إبان الجائحة في الأشهر القليلة الماضية، ساهم في تحفيز العودة لتسجيل فائض الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2007.

وبلغ عجز الميزانية 5ر1 مليار شيكل في يونيو الماضي، منخفضا من 9ر8 مليار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لوزارة المالية التي قالت إنه ليس من غير المعتاد تسجيل "عجز موسمي مرتفع" في يونيو.