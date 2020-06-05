خبراء الأرصاد في أوروبا يحذرون من موجة حارة جديدة

تواجه منطقة جنوب أوروبا موجة حر جديدة حيث تكافح عدة دول بالفعل حرائق غابات بسبب درجات الحرارة العالية وجفاف مستمر.

وتصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في إسبانيا والبرتغال اللتين تكافحان لاحتواء حرائق غابات.

وسجلت إسبانيا 250حريقا كبيرا و منذ نهاية شهر تموز/يونيو الماضي أسفرت عن تدمير قرابة 82ألف هكتار من الغابات ، وهذه المساحة تبلغ تقريبا نفس المساحة التي تم تدميرها خلال العام الماضي بأكمله.

وأفادت هيئة الدفاع المدني في البرتغال أن هناك 36 حريق غابات نشطا اليوم الاثنين، ما يزيد من معاناة البلاد في الوقت الذي تواجه فيه موجة حر شديدة.

ومن المحتمل أن تكون الحرائق قد دمرت ما بين 2000 و2500 هكتار. ودفع الخطر السلطات إلى إعلان المستوى الثالث من التأهب في البلاد بأكملها.

وأدت ظروف الجفاف ودرجات الحرارة التي تزيد على 40 درجة مئوية إلى زيادة خطر نشوب الحرائق. وبدأت الموجة الحارة يوم السبت، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس على الأقل.

ويتسبب الجفاف أيضا في مشاكل في إيطاليا حيث يعني عدم هطول قدر كاف من الأمطار في الشمال جفاف البحيرات والأنهار.

وأعلنت خمس مناطق في الشمال حالة الطوارئ وأغلقت بعض المدن بعض النافورات أو فرضت قيودا على استخدام المياه.