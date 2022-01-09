أمير مكة المكرمة يعلن نجاح حج هذا العام على سائرالأصعدة الأمنية والخدمية والصحية

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، نجاح حج هذا العام 1443هـ على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية.

وقال الفيصل - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- "يسعدني أن أعلن على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية، عدم تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن، وبهذه المناسبة السعيدة على قلب كل مسلم، أرفع باسمي وباسم زملائي العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده، بمناسبة نجاح هذا التجمّع الإسلامي الكبير بفضل من الله عز وجل ثّم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية ومشاريع تطويرية، وكوادر بشرية لخدمة الحجيج وتهيئة كافة السُبل ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة ويُسر".

وأعرب الفيصل عن شكره لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على دعمه ومتابعته واعتماده للخطط الأمنية لحج هذا العام التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح، كما توجه بالشكر والتقدير لكافة الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن والذين قدموا أعمالاً جليلة جاءت من منطلق الرسالة السامية التي يتشرف كل مواطن سعودي بحملها.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن ما تشهده المملكة من نجاحات في كل حج لم يأتِ وليد الصدفة، بل كان بعد توفيق الله بفضل ما توليه قيادة هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وأبنائه من بعده حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.