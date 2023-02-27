الكرملين: انضمام السويد إلى الناتو له تداعيات سلبية على الأمن الروسي

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن انضمام السويد المتوقع إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيكون له تداعيات سلبية واضحة على الأمن الروسي، وإن موسكو سترد بإجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها بعد انضمام فنلندا إلى التحالف العسكري الغربي.

وقلل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف من أهمية قرار تركيا إنهاء معارضتها لانضمام السويد إلى الناتو، قائلاً، إن أنقرة لديها التزامات بصفتها عضو في الحلف، وإن موسكو لم تساورها شكوك بشأن هذا الأمر، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف بيسكوف أن هناك خلافات بين روسيا وتركيا، لكنهما تشتركان أيضاً في بعض المصالح المشتركة، مضيفاً أن موسكو تعتزم تطوير علاقاتها مع أنقرة.