شولتس: المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تهدف لاستمرار الدعم على المدى القصير

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، لدى وصوله للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس، إن المساعدات العسكرية الجديدة التي تم الإعلان عن تقديمها لكييف، و تقدر قيمتها بـ 700 مليون يورو (9ر770 مليون دولار) تهدف للسماح باستمرار الدعم لأوكرانيا على المدى القصير.

وأضاف شولتس، أنه من المقرر أن تصدر مجموعة السبع، التي تضم فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا بيانا مشتركا بشأن الالتزامات الأمنية طويلة المدى لأوكرانيا.

وأوضح" بالنسبة لنا، من المهم منذ البداية أن تكون هناك تطمينات أمنية لأوكرانيا يمكن أن تكون فعالة بمجرد إحلال السلام".

وقال إنه من المهم " مواصلة تعزيز الوحدة والتضامن اللذين تم التوصل إليهما" بين الدول الحلفاء خلال قمة فيلنيوس في ظل "التهديدات لأراضي الناتو".