السفير الأمريكي يلتقي وزير الداخلية الهندي لبحث تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

التقى السفير الأمريكي لدى الهند إريك جارسيتي، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية الهندي أمين شاه، وناقشا سبل تعزيز التعاون بين الدولتين في مكافحة الإرهاب والمخدرات والتهريب والمجالات الأمنية، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

ووصل جارسيتي، السفير الأمريكي الـ 26 لدى نيودلهي، إلى الهند في أبريل وقدم أوراق اعتماده للرئيسة دروبادي مورمو في 11 مايو.

وكتب مكتب شاه عبر موقع تويتر: "التقى وزير الداخلية أمين شاه بالسفير الأمريكي لدى الهند إريك جارسيتي اليوم... وجددا الالتزام بالبناء على النتائج الإيجابية لزيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي أجراها مؤخرا إلى الولايات المتحدة".