 وفاة 6 أشخاص في تحطم مروحية قرب جبل إيفرست بنيبال - بوابة الشروق
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وفاة 6 أشخاص في تحطم مروحية قرب جبل إيفرست بنيبال

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 3:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 3:49 م

 

أعلنت الشرطة النيبالية، مقتل جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن مروحية سقطت قرب جبل إيفرست، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة كوبر كادايات، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على حطام المروحية التابعة لشركة " مانانج إير" حول ممر "لامجورا" في منطقة "خومبو"، حيث يقع جبل إيفرست.

واختفت المروحية بعد وقت قصير من إقلاعها من مهبط المروحيات في مقاطعة "سولوخومبو"، وكانت في طريقها إلى العاصمة النيبالية كاتماندو.

وقال كادايات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من بين المتوفين طيار نيبالي وخمسة مواطنين من المكسيك، ثلاثة منهم نساء".

ولم يتضح بعد سبب تحطم المروحية.

وأوضح كادايات أن فرق البحث والإنقاذ لا تزال بالموقع تجمع الأشلاء لنقلها إلى كاتماندو.


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