وزير الدفاع الروسي يهدد باستخدام القنابل العنقودية في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إنه في حال تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بقنابل عنقودية، فإن روسيا ستنشر أسلحة "مماثلة ".

وأضاف شويجو أن روسيا لم تستخدم حتى الآن الذخائر المثيرة للجدل في حملتها العسكرية، يشار إلى أن معظم دول العالم حظرت هذا النوع من الأسلحة ، ولكن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ليست من بين هذه الدول.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن شويجو قوله: "إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخيرة عنقودية، ستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل تدمير مماثلة في مواجهة القوات المسلحة الأوكرانية كإجراء انتقامي".

وذكر أن القنابل العنقودية الروسية "أقوى تأثيرا من نظيرتها الأمريكية ومتاحة بمدى أوسع وتنوع أكبر".

وأعلنت الولايات المتحدة موافقتها على إرسال ذخيرة عنقودية إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن النقص في الذخيرة الأخرى جعلت إرسال هذه الأسلحة إلى كييف أمرا مهما، رغم خطورتها المرتفعة على المدنيين.

يشار إلى أن الذخائر العنقودية هي صواريخ وقنابل تنفجر في الهواء فوق الهدف، وتنتشر، أو تطلق العديد من العبوات الناسفة الصغيرة المعروفة باسم الذخائر الصغيرة.

وأضاف شويجو أن القوات المسلحة الروسية تتخذ احتياطات إضافية للحماية من القنابل العنقودية القادمة من الولايات المتحدة.