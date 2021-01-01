أمل توفيق تحقق ذهبية وفضية رفع الأثقال في دورة الألعاب العربية

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توجت أمل توفيق لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بميداليتين "ذهبية وفضية" في منافسات وزن 49 كجم بدورة الألعاب العربية رقم 15 المقامة بالجزائر خلال الفترة من 5 وحتى 15 يوليو الجاري.

ونجحت "توفيق" في تحقيق الميدالية الفضية في منافسات الخطف فيما ذهبت الذهبية لبطلة المغرب وحققت بطلة الجزائر الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد النطر، توجت لاعبة الفراعنة بالميدالية الذهبية وحصلت لاعبة المغرب على الميدالية الفضية فيما آلت الميدالية البرونزية من نصيب بطلة تونس.

وبذلك يرتفع رصيد بعثة مصر في دورة الألعاب العربية بالجزائر لـ7 ميداليات بواقع 6 ذهبيات وميدالية فضية.

الجدير بالذكر، أن مصر تشارك في دورة الألعاب العربية ببعثة رمزية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.