أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف، في محاولة لتهويد المكان وتغيير معالمه.

وقال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي، إن الاحتلال استغل فترة الحرب وأقدم على إغلاق منطقة الصحن وسقفه بألواح صاجية، في محاولة لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي، معتبرا هذا العمل اعتداء سافرا بحق قدسية ومكانة الحرم.

وأضاف، أن هذا الاعتداء خطير، وشكلت الأوقاف غرفة عمليات مع المحافظة والمؤسسات المدينة للخروج بتوصيات حول هذ الاعتداء السافر.

ومن جهته استنكر محافظ الخليل خالد دودين، الاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء يشكل مسا خطيرا بمعالم الحرم واستفزازا لمشاعر المسلمين، واعتداء على حرية العبادة فيه، وينذر بتصعيد الأوضاع في المحافظة، كما يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في أرجاء المحافظة ومنها البلدة القديمة، والحرم الإبراهيمي الشريف.

ولفت إلى أن الاحتلال يسعى من خلال اعتدائه على الحرم الإبراهيمي إلى إحداث تغيير على معالمه وانتهاك قدسية المكان.

وطالب دودين، المؤسسات الحقوقية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والوقوف عند مسؤولياتهم باعتبار أن الحرم الإبراهيمي وضع على لائحة التراث العالمي.