لافروف يتهم ميرتس باستخدام شعارات نازية معادية لـ روسيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المستشار الألماني فريدريش ميرتس باستخدام شعارات معادية لروسيا، على غرار الحقبة النازية، لتبرير عسكرة ألمانيا.

وقال لافروف في العاصمة الماليزية كوالالمبور إن وصف روسيا بالخطر "محض هراء"، وأضاف: "آمل أن يفهم كل سياسي ذي عقل سليم هذا الأمر"، مضيفا أن ميرتس قرر انتهاج سياسة عسكرة ألمانيا، منتقدا المستشار لعدم رؤيته أي "سبل دبلوماسية" للتعامل مع موسكو.

وقال لافروف: "إذا كان السيد ميرتس يعتقد أن الخيارات السلمية قد استنفدت، فلا بد أنه قرر تكريس نفسه بالكامل لعسكرة ألمانيا على حساب شعبه، عائدا إلى شعارات نازية بغرض درء التهديدات التي تشكلها روسيا".

وجاءت تصريحات لافروف في مؤتمر صحفي لاجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وتُثير تصريحات ميرتس المتكررة بشأن روسيا ردود فعل حادة في موسكو، وتُشبهها بالنازية. وتتهم موسكو المستشار بالاعتماد بشكل متزايد على الحل العسكري للصراع في أوكرانيا، وبجر ألمانيا بصورة متزايدة إلى الحرب.

وقال ميرتس أول أمس الأربعاء في البرلمان الألماني (بوندستاج) تعليقا على حرب روسيا على أوكرانيا: "تُستنفد كل وسائل الدبلوماسية عندما يستخدم نظام إجرامي القوة العسكرية للتشكيك علنا في حق دولة بأكملها في الوجود، ويسعى إلى تدمير النظام السياسي للحريات في القارة الأوروبية بأكملها".

وتشن روسيا حربا على أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتقول موسكو إنها تريد منع كييف من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرة إلى أن ذلك سيشكل تهديدا لأمن روسيا. في الوقت نفسه تتمسك روسيا بمطالب إقليمية في أوكرانيا.