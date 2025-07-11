إصابة 9 أشخاص في هجوم روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية

أصيب تسعة أشخاص في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا في هجوم شنته طائرات مسيرة روسية صباح اليوم الجمعة.

وأفاد جهاز الطوارئ الحكومي في أوكرانيا في بيان على حسابه على موقع فيسبوك للتواصل بأن القوات الروسية شنت هجوما صباح اليوم الجمعة استهدف منطقة سالتفكا في خاركيف، مما تسبب في وقوع أضرار وحرائق في مبنى مهجور مكون من أربعة طوابق، وعيادة أسنان، وسطح مبنى سكني، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للحريق بلغت حوالي 50 مترا مربعا، حسبما ذكرت وكالة يوكرينفورم الرسمية الأوكرانية.

كما تسبب الهجوم في تضرر مبان سكنية ومستشفى للولادة ومحلات تجارية ومرآب ومركبات.

كانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي يعلنها الجانبان المتحاربان منذ فبراير عام 2022.