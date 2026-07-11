 إقبال متزايد على ورش لون الدنيا وافرح في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب - بوابة الشروق
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إقبال متزايد على ورش لون الدنيا وافرح في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 11 يوليه 2026 - 12:18 م | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2026 - 12:18 م

شهدت ورش العمل المخصصة للأطفال، تحت شعار "لون الدنيا وافرح"، إقبالًا واسعًا من الأسر ورواد معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الحادية والعشرين، إذ توافد الأطفال للمشاركة في الأنشطة الفنية والإبداعية التي أتاحت لهم التعبير عن مواهبهم في أجواء من البهجة والمرح.

وتنوعت فعاليات الورش بين الرسم والتلوين والأعمال اليدوية، وسط تفاعل كبير من المشاركين، بما يعكس حرص المعرض على تقديم برنامج متكامل يجمع بين الثقافة والترفيه، ويعزز دور الكتاب والفنون في تنمية وعي النشء وصقل قدراتهم الإبداعية.

يُذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته الحادية والعشرين، يُقام خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو الجاري، بمشاركة عشرات دور النشر المصرية والعربية، ويقدم برنامجًا حافلًا بالندوات والأمسيات الفنية والأنشطة الثقافية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.

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