أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن ريال مدريد يتفوق على برشلونة في المفاوضات مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أقترب بشدة من الرحيل عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت ليكيب إن تفوق ريال مدريد في المفاوضات مع نيمار جاء بسبب رغبة النادي الباريسي في التعاقد مع الكوستاريكي كيلو نافاس أو البلجيكي تيبو كورتوا حارسا مرمى النادي الملكي من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى بجانب ألفونس أريولا عقب انتقال الإيطالي جانلويجي بوفون إلى يوفنتوس خلال الميركاتو الحالي.

وفي السياق ذاته أوضحت صحيفة «لو باريس» أن برشلونة رفض القيمة المالية التي رصدها باريس سان جيرمان من أجل التخلي عن نيمار والمقدرة بـ200 مليون يورو.

وأضافت «لوباريس» أنه بعد رفض برشلونة للمبلغ المالي الذي حدده بي أس جي، دخل ريال مدريد في المفاوضات بقوة وأن مسؤولي النادي الملكي سيقوم بإجراء صفقة تبادلية حيث عرض الريال كل من جاريث بيل، جيمس رودريجيز، إيسكو من أجل الحصول على خدمات البرازيلي صاحب الـ27 عامًا.