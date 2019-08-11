إسرائيل تعتقل فلسطينين اثنين للاشتباه في قتلهما جندي إسرائيلي بالضفة الغربية

أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية يوم السبت أنها اعتقلت فلسطينين اثنين للاشبتاه بتورطهما في قتل جندي إسرائيلي شاب يبلغ من العمر 19 عاما في الضفة الغربية أمس الأول الخميس.

وذكر جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" في بيان اليوم السبت أن الشابين الفلسطينيين ينحدران من بلدة بيت كاحل الواقعة في الشمال الغربي من محافظة الخليل.

وأضاف البيان أن أصغر المشتبه بهما الاثنين هو عضو نشط في حركة حماس.

وقد اندلعت اشتباكات خلال اعتقال الشابين، حيث قام نحو 100 فلسطيني برشق الجنود الإسرائيلين بالحجارة، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته ردت باستخدام وسائل تفريق التجمعات.

وتم العثور على جثة الجندي الإسرائيلي البالغ من العمر 19 عامًا وعليها آثار طعن بالقرب من مستوطنة جوش عتصيون، جنوبى القدس، أمس الأول الخميس .

وأشار الجيش الاسرائيلي إلى مصادرة السيارة التي من المفترض أن يكون الشابان الفلسطينيان قد استخدماها خلال الهجوم.