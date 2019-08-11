عبد الحفيظ: مكاسب رباعية اطلع برة؟ بصمة البدلاء واستعداد قوي لبيراميدز

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حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي مكاسب الفريق من فوزه على اطلع برة "جنوب السودان"، برباعية نظيفة، اليوم الأحد في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ عقب اللقاء "الفوز يبقى دائما مهما في أول خطوة بالبطولة الأفريقية، كما أن هذه المباراة تخص فريق اطلع برة، أما اللقاء الثاني سيكون الخاص بالأهلي".

وأضاف "تنتظرنا مباراة مهمة في كأس مصر ضد بيراميدز بعد 5 أيام، لذا مواجهة اطلع برة تعد استعدادا جيدا لها".

وأشاد سيد عبد الحفيظ بأداء لاعبي الأهلي أمام اطلع برة، مؤكدا أنهم أدوا بجدية تامة، كما أن البدلاء تعاملوا بإيجابية شديدة، مشيرا إلى بصمة الثلاثي أحمد الشيخ وجيرالدو وصالح جمعة بعد مشاركتهم.