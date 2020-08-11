مصرع عامل غرقا بشاطئ الهانوفيل غربي الإسكندرية

لقي شاب يدعى حنفي خالد عبدالعال، 23 عامًا، عامل، مقيم في منطقة إمبابة، محافظة الجيزة، الاثنين، مصرعه، غرقًا في مياه البحر، أثناء نزوله للاستحمام بشاطئ الهانوفيل، بالعجمي، غربي الإسكندرية.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد إبلاغه، بغرق شاب، عقب نزوله مياه البحر، بالمخالفة لقرار، مجلس الوزراء، القاضي بمنع ارتياد المواطنين للشواطئ، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقرار محافظ الإسكندرية، بغلق 61 شاطئًا.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الجثمان لمشرحة الإسعاف، في منطقة كوم الدكه، لإنهاء إجراءات تسليمه لأسرته، بعد توقيع الكشف الطبي عليه، وتحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.