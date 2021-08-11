ملك المغرب يعلن عن استعداد بلاده لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، بأن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لوزيري الداخلية والشؤون الخارجية، من أجل التعبير لنظيريهما الجزائريين، عن استعداد المملكة المغربية لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح العديد من مناطق البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الأربعاء، أوضح البلاغ أنه بتعليمات من الملك تمت تعبئة طائرتين لإخماد الحرائق من طراز كنادير، للمشاركة في هذه العملية، بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية.



وبلغ عدد ضحايا الحرائق التي اندلعت، أول أمس الإثنين، بولاية تيزي وزو الجزائرية 69 قتيلا منهم 20 عسكريًا، وذلك حسبما صرح به النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، عبد القادر عمروش، اليوم الأربعاء.



وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر كمال بلجود، قد صرح بأن «أيادٍ إجرامية» وراء الحرائق التي نشبت يوم الاثنين بولاية بتيزي وزو، مطمئنا بأنه سيتم تعويض المتضررين.



وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، أنه على أثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر الرئيس عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد.