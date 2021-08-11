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السودان يقرر تسليم البشير إلى الجنائية الدولية

وكالات
نشر في: الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 2:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 2:01 م

قرّر السودان، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، الأربعاء.


ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان قولها "قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية".

والبشير موجود حالياً في سجن كوبر بالعاصمة السودانية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وعزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.

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