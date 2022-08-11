المستشار الألماني يعول على إنشاء خط أنابيب غاز من إسبانيا والبرتغال

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس، العمل لأجل إنشاء خط أنابيب غاز من البرتغال وإسبانيا عبر فرنسا وصولا إلى وسط أوروبا، وذلك من أجل تطوير مصادر جديدة للطاقة.

وقال شولتس اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين إنه كان يجب بناء مثل هذا الخط، وإنه يتم افتقاده حاليا.

وتابع أنه يمكن لهذا الخط حاليا القيام "بإسهام كبير من أجل تخفيف العبء وإحداث انفراجة في وضع الإمداد" بالغاز، وأوضح أنه لهذا السبب دعا نظراءه في إسبانيا والبرتغال وفرنسا وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إلى "مباشرة مثل هذا المشروع".

يذكر أنه تم وقف مشروع "ميد كات" لتوصيل خط أنابيب غاز من إسبانيا إلى جنوب فرنسا قبل بضعة أعوام؛ لأنه تم النظر إليه حينها على أنه غير اقتصادي في ظل توافر الغاز الطبيعي الأرخص من روسيا.

ولكن شولتس صرح اليوم بأن هذا الخط يمكن أن يسهم حاليا في تخليص أوروبا من التبعية للغاز الروسي، وذلك على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.