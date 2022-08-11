إيطاليا تسجل 11 ألفا و975 إصابة جديدة بكورونا و113 وفاة

سجلت إيطاليا 11 ألفا و975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و113 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 21 مليونا و325 ألفا و402، والوفيات إلى 173 ألفا و249.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 140 مليونا و15 ألفا و378 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.