الدفاع الروسية: إسقاط 7 طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تصفية أكثر من 50% من أفراد الألوية الآلية 14 و66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي أرتيوموفسك وأفدييفسك.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف: «نتيجة للعمليات القتالية الهجومية النشطة لقوات الحلفاء، تمت تصفية أكثر من 50% من أفراد اللواءين الآليين 14 و66 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي أرتيوموفسك وأفدييفسك».



وأشار المتحدث إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، واعترضت أيضًا 4 قذائف أطلقتها الراجمات.



وأضاف: «خلال الـ24 ساعة الماضية، تمت إصابة 20 مركز قيادة، و8 مستودعات ذخيرة في مناطق كونستانتينوفكا، وسفيرسك، وزايتسيفو، ونوفوسيلكا، وأوتريتين، وفوديان في جمهورية دونيتسك، وترودوفوي في منطقة زابوروجيه».



وأكد أن القوات المسلحة الروسية قمعت 3 فصائل من راجمات جراد، وفصيلتين من مدافع أكاتسيا في جمهورية دونيتسك.