هيئة رقابية تطالب الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا بمعلومات عن بيع حصة أغلبية بها

أعلنت شركة الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا (إس أيه أيه) التي تعتزم الحكومة بيع حصة أغلبية فيها، أن هيئة رقابية وتنظيمية تطلب معلومات منها بسبب قلق إزاء مخالفات محتملة لقانون الترخيص بالخدمات الجوية، مرتبطة بعملية البيع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه تم انتقاد عملية الاستحواذ من جانب تحالف تاكاتسو على شركة الخطوط الجوية بسبب غياب الشفافية في عملية البيع ومطلب حكومي متواصل بتسوية الديون.

كانت الحكومة قد وضعت شركة الخطوط الجوية في وضعية الحماية من الافلاس بعدما عجزت عن تحقيق ارباح منذ عام 2011، وتم مساعدتها على مواصلة انشطتها من خلال حزم انقاذ من جانب الدولة.