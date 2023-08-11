حطام صواريخ روسية يسقط على مستشفى للأطفال في كييف

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سقطت شظايا صواريخ على أرض مستشفى للأطفال في كييف، اليوم الجمعة، كما هزت انفجارات العاصمة الأوكرانية وردت قوات الدفاع الجوية على هجوم جوي روسي وقع صباحا.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، إن أحدا لم يصب في المستشفى، مضيفا أن حطام الصواريخ ألحق أضرارا بسقف منزل وسقط على مجموعة منازل ريفية في منطقة أوبولون شمال العاصمة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال المسئول بالمدينة ميخايلو شامانوف، عبر التلفزيون بعد وقت قصير من الهجوم: "يجب أن نشكر قوات الدفاع الجوي على إسقاط الصواريخ".

كما وردت تقارير عن انفجارات في منطقة خملنيتسكي غرب أوكرانيا حيث لفت مسئولون إلى تفعيل الدفاعات الجوية. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات في المنطقة.

وأصدرت السلطات إنذارا من هجمات جوية على مستوى أوكرانيا قبل الهجوم، وقال مراقبون على مواقع التواصل الاجتماعي إن عددا من الطائرات الحربية الروسية التي تحمل صواريخ بعيدة المدى أقلعت من قواعد جوية روسية.

وقال سلاح الجو إن روسيا أطلقت صواريخ كينجال فرط صوتية على منطقة كييف، فيما أكد مسئولون بالمدينة أن الدفاعات الجوية بالعاصمة تؤدي مهامها.

وقال شهود في وسط المدينة إنهم سمعوا دوي انفجارين لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر الصوت.

وكتب كليتشكو على تطبيق تيليجرام "هناك انفجارات في المدينة. ابقوا في الملاجئ".

وزود الغرب أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة للمساعدة في الدفاع عن نفسها في مواجهة الموجات المنتظمة من الضربات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وسمحت تلك الدفاعات الجوية لكييف بصد جانب كبير من الضربات الجوية الروسية في الشهور الماضية، لكن مناطق أخرى في أوكرانيا تتمتع بحماية أقل.