كشفت الفنانة التشكيلية هدى عبد العزيز، أستاذ الحضارة والفنون المصرية القديمة، عن سر هوى المصريين القدماء بإنشاء «الأبواب الوهمية» بالمقابر الفرعونية.

وقالت خلال تقديم برنامج «لغتنا القديمة»، المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، إن غرض المصري القديم من تشييد ونحت الأبواب الوهمية داخل المقبرة تمثل في اتخاذها وسيلة بحيث تكون البوابة بين العالم الآخر والحياة الدنيوية، إلى جانب استخدامها كذريعة للتواصل مع عالم الأحياء.

وأوضحت أن المصري القديم كان يعد الباب الوهمي باعتباره بوصلة لتحديد اتجاه الغرب حيث مخرج الروح إلى النهار، وذلك في ضوء معتقداته المستوحاة من تقديس الشمس وتشبيه رحلة حياته في الدنيا برحلة الشمس، معتقدا أن رمزية غروب الشمس تشير ليوم الوفاة والإشراق لحظة الميلاد.

وأشارت إلى حرصه على نقش صورته منتصف الباب الوهمي جالسا على مقعد من الخشب تتقدمه طاولة منح الصدقات، إلى مجموعة من النصوص الفرعونية تتضمن أعداد المؤن والقرابين من الطيور والثيران والخبز والشعير والكتان، لافتة إلى اتخاذ الأبواب شكل القصر حيث كان يتصدره الكورنيشه يليها الشكل الأفقي ثم الرأسي يتوسطها لوحة تظهر صورة صاحب المقبرة.

ولفتت إلى استخدام المصريين الأبواب لنحت عبارات تشير إلى الدعاء لصاحب المقبرة على غرار «فليذهب إلى الجنات الجميلة الواسعة»، موضحة أنها تماثل ما يستخدمه المصري المعاصر من دعاء: «فليسكنه فسيح جناته»، منوهة أن تكرار الرموز 3 مرات على يدل على الجمع ومرتان للدلالة على المثنى.

وأشارت إلى حرص المصريين القدماء على تدشين واقتناء المقابر كأداة لتخليد ذكراهم على جدران أبوابها وتحقيق معتقداتهم، مؤكدة أن الحضارة المصرية القديمة استطاعت أن تقود الإنسانية إلى النور بإنتاج إبداعات معمارية فريدة ارتبطت بعقيدة وثقافة المصري القديم.